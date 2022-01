Ravi Henrique é o primeiro bebê nascido em BH em 2022

Ravi Henrique é o primeiro belo-horizontino nascido em 2022. O menino chegou ao mundo esbanjando saúde exatamente no primeiro minuto do dia 1º de janeiro. Nasceu de parto normal, com 3,9 quilos e 51 cm, na Maternidade Hilda Brandão da Santa Casa BH.

A reportagem de O TEMPO tentou falar com a mãe do Ravi, Vivian Lucia Modesto, mas ela estava descansando, após passar pelo trabalho de parto ao longo do último dia de 2021. Mas o pai, Raí Tadeu de Souza, 29, contou que mãe e filho passam muito bem.

“Nós achávamos que ele nascer no dia 2. Mas as contrações começaram na quinta-feira”, relatou Raí, dizendo que o bebê passou o primeiro dia de vida dormindo. “Foi uma grande bênção”, completou.

