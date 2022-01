Todas regionais de BH estão sob alerta para alto risco geológico

Todas as regionais de Belo Horizonte estão em situação de alto risco geológico, de acordo com alerta publicado pela Defesa Civil de Belo Horizonte neste sábado (1).

Até a manhã do primeiro dia do ano, as regionais de Venda Nova, Pampulha e Barreiro não contatavam da lista de alerta máximo para o risco geológico. Mas a situação mudou após uma intensa chuva que caiu sobre a cidade em boa parte da cidade.

No fim da tarde, o órgão ampliou o alerta para mais duas regionais: Venda Nova e Pampulha, deixando o Barreiro de fora do alerta. Mas a situação foi alterada pouco tempo depois.

RISCO GEOLÓGICO – ATUALIZAÇÃO pic.twitter.com/812y3MwMAe — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 1, 2022

A chuva deste sábado foi intensa, conforme o esperado. Nas regiões Centro-Sul, Oeste e Noroeste já choveu neste primeiro dia do ano 14% do esperado para todo o mês de janeiro.

A recomendação do órgão é para que se tenha atenção com o grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidado com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.⠀⠀

A Defesa Civil ainda alerta para os sinais de deslizamentos: trinca nas paredes; água empoçando no quintal; portas e janelas emperrando; rachaduras no solo; água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

Fonte: O Tempo