Uruguaio Paulo Pezzolano confirma negociações com o Cruzeiro

Cotado para assumir a vaga deixada por Vanderlei Luxemburgo no comando do Cruzeiro, o uruguaio Paulo Pezzolano, de 38 anos, confirmou que está negociando com o clube. O treinador, que estava no Pachuca, do México, revelou a informação em entrevista à Rádio Sport 890 do Uruguai.

Porém, as tratativas ainda não avançaram, porque o treinador está analisando outras duas propostas de clubes da argentina. “Houve contatos de times da Argentina. Talleres e Colón são verdadeiras opções, não posso errar na decisão. Gosto da ordem e sou muito detalhista com isso”, afirmou à rádio.

Pezzolano afirmou que vai garantir seu futuro em breve. Apesar de se interessar em treinar um clube do futebol brasileiro, as negociações com o Talleres estão avançadas. O Super.FC apurou que a resposta ainda não foi dada ao time de Córdoba.

Fonte: O Tempo