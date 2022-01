Whindersson Nunes anuncia data de luta de boxe contra Popó

Um embate para ficar na história. Neste sábado, o humorista Whindersson Nunes usou seu perfil no Twitter para anunciar a data da luta de boxe contra o ex-pugilista Acelino Popó Freitas: 29 de janeiro. Apesar da confirmação do dia do confronto, ainda não há um local definido para a realização do combate.

Data marcada pra luta com Popó, dia 29 de janeiro! — Whindersson (@whindersson) December 31, 2021

Tão logo o comediante piauiense publicou a data da luta, Popó respondeu com uma provocação ao rival.

Tomou coragem @whindersson? Agora eu te pego! 🥊 #Confirmado 2022 já começa quente! 29 de janeiro vem aí! E eu nunca subi em cima do ringue para brincar! Não será essa a primeira vez! #Boxe — Acelino Popó Freitas 🥊 (@popofreitas) December 31, 2021

“Tomou coragem, Whindersson? Agora eu te pego! Luva de boxe, confirmado 2022 já começa quente! 29 de janeiro vem aí! E eu nunca subi em cima do ringue para brincar! Não será essa a primeira vez”, brincou o tetracampeão mundial de boxe.

No fim de 2019, Popó e Whindersson encenaram uma luta durante uma participação de ambos no programa “Esporte Espetacular”, da TV Globo.

Desde então, o humorista vem treinando boxe – segundo ele, o esporte o ajudou a combater a depressão.

