Acidente deixa Via Expressa totalmente bloqueada em Contagem

Um acidente com uma vítima provoca a interdição total da Via Expressa em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Informações da TransContagem indicam que o acidente aconteceu no sentido Betim, do lado oposto do terminal Petrolândia.

A autarquia informa, ainda, que a fiação da Cemig, caída na pista, bloqueia os dois sentidos da via. A TransContagem recomenda que os veículos evitem esse trecho da Via Expressa.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o circuito foi desligado de forma remota às 18h14 por volta das 18h14 para evitar risco de choque elétrico. Uma equipe da empresa também foi enviada ao local para fazer a recomposição da rede para o restabelecimento da energia e do fluxo do trânsito.

A previsão para o término do trabalho é de até uma hora.

Fonte: O Tempo