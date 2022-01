Adolescente morto em Betim pode ter sido executado a mando do tráfico da região

O adolescente de 15 anos que foi assassinado e teve o corpo encontrado no final tarde deste sábado (1º) enterrado próximo a uma linha férrea no bairro Parque Betim Industrial, em Betim, na região metropolitana da Belo Horizonte, pode ter sido executado a mando de líderes do tráfico da região. A informação chegou até à Polícia Militar por meio de uma denúncia anônima feita através do Disque Denúncia 181. O suspeito de ter matado o adolescente tem 30 anos e está sendo procurado.

A informação da denunciante, inclusive, foi o ponto inicial para as buscas pelo corpo no local que fica nos fundos de um hospital da cidade. Segundo a testemunha, a vítima teria sido morta na última terça-feira (28), a pedradas. Ela afirmou ainda que o adolescente era conhecido como “menor” e era usuário de crack.

No local, os bombeiros foram acionados para o resgate do corpo que estava em estágio avançado de putrefação. Peritos da Polícia Civil estiveram no local, mas a identificação da vítimas, que estava sem documentos, não pode ser confirmada, por conta do estado do corpo.

Os peritos constataram uma perfuração na cabeça do adolescente. Ele trajava um bermuda jeans azul e uma blusa de malha preta com o desenho de um unicórnio. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo vai passar por exames e que “a autoria, motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada de Homicídios do município”.

Fonte: O Tempo