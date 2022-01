Agenda 2022: veja datas e adversários do América nas competições

Na próxima segunda-feira (10), o técnico Marquinhos Santos terá todo o elenco à sua disposição no CT Lanna Drumond, e dará início a temporada 2022. No ano, o Coelho vai disputar quatro competições: o Campeonato Mineiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e a Série A. E tem a missão de superar o desempenho que teve no ano passado.

Veja a agenda do América

Campeonato Mineiro

O time terá 16 dias até o primeiro compromisso do ano, pelo Estadual, no duelo contra a Caldense, em 26 de janeiro, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.

26/1: Caldense x América, pela 1ª rodada

30/1: América x Democrata-GV, pela 2ª rodada

03/2: Cruzeiro x América, pela 3ª rodada

06/2: América x Athletic, pela 4ª rodada

10/2: Pouso Alegre x América, pela 5ª rodada

13/2: América x Atlético-MG, pela 6ª rodada

17/2: América x Patrocinense, pela 7ª rodada

20/2: URT x América, pela 8ª rodada

06/3: América x Villa Nova, pela 9ª rodada

13/2: Uberlândia x América, pela 10ª rodada

20/3: América x Tombense, pela 11ª rodada

Libertadores

Será a primeira vez em sua história que o América vai disputar a Libertadores. O clube entra na fase preliminar, na segunda fase. Os confrontos serão contra o Guaraní, do Paraguai.

23/2: América x Guaraní-PAR (Arena Independência, em Belo Horizonte)

02/3: Guaraní-PAR x América (a definir)

Copa do Brasil

O Coelho vai disputar o torneio mata-mata pela 24ª vez. Na última temporada, foi eliminado na terceira fase pelo Criciúma. Veja as datas de cada fase:

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03;

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03;

3ª Fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 12/05;

Oitavas de final: 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07;

Quartas de final: 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08;

Semifinal: 24/08 e 14/09;

Final: 12/10 e 19/10

Campeonato Brasileiro

A primeira rodada da principal competição nacional está marcada para o dia 10 de abril – a tabela ainda não foi divulgada pela CBF. A disputa será impactada em cinco datas, por conta da Data FIFA excepcional de 14 dias de duração no meio do ano.

O início da competição está previsto para 10 de abril, com a última rodada marcada para 13/11 (38 datas).

Fonte: O Tempo