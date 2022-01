BH aguarda orientação do MS acerca de reforço duplo da CoronaVac contra Ômicron

Após um estudo preliminar indicar a necessidade que uma segunda dose de reforço para que pessoas imunizadas com a Coronavac fiquem seguras contra a variante ômicron do coronavírus, a Prefeitura de Belo Horizonte informou, em nota enviada à reportagem de O TEMPO, que aguarda orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para a aplicação de uma quarta dose no público.

A PBH reiterou que possui pessoal e todos os insumos necessários para a continuidade do processo de vacinação.

Confira a nota completa:

“A Prefeitura de Belo Horizonte segue as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde para aplicar uma segunda dose de reforço na população que recebeu Coronavac. A Secretaria Municipal de Saúde reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo.”

Ministério da Saúde

A reportagem também tentou contato com o Ministério da Saúde para saber sobre a possibilidade da aplicação de uma dose ou se há o interesse do Governo Federal de encomendar um estudo acerca do tema, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Secretaria Estadual de Saúde

A Secretaria Estadual de Saúde também foi procurada pela reportagem, mas até a publicação deste texto não obteve resposta.

Fonte: O Tempo