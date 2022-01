Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em lagoa em Vespasiano

O corpo de um homem de 46 anos que havia se afogado em uma lagoa próxima à avenida Existente, no Morro Alto, em Vespasiano, foi encontrado na tarde deste domingo (2) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os militares, informações iniciais davam conta de que a vítima tinha sido vista pela última vez na madrugada do dia 1º, por volta das 4h, enquanto nadava na lagoa. Neste domingo, os bombeiros estiveram no endereço para realizar buscas pelo corpo do homem. A vítima foi encontrada por volta das 15h30.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e foi confirmado que não havia marcas de violência no corpo. O cadáver ficou aos cuidados dos policiais civis.

Fonte: O Tempo