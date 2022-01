Chuva: Córrego transborda e ruas de Santa Maria de Itabira ficam alagadas

O Centro da cidade de Santa Maria de Itabira, na região Central de Minas Gerais, ficou completamente alagado por conta de uma forte chuva que caiu sobre o município e que fez com que um córrego transbordasse na noite deste sábado (1º). Em fevereiro do ano passado, a cidade contabilizou prejuízos por conta do mesmo motivo, mas dessa vez, apesar do grande volume de água que invadiu casas e alagou ruas, apenas uma família precisou sair de casa e foi levada para a casa de parentes de forma preventiva.

Imagens compartilhadas nas redes sociais por populares mostram ruas tomadas pela água. Um hospital da cidade acabou ficando alagado. A água chegou a 10 cm de altura na unidade médica.

Segundo o chefe de gabinete da Prefeitura de Santa Maria de Itabira, Eduardo Martins, cinco ocorrências foram registradas. “Tivemos cinco ocorrências pontuais em locais específicos. Nada de deslizamento até o presente momento. O volume de água foi muito grande. Nesse momento nós estamos fazendo o rescaldo depois de uma chuva tão pesada. Nesse momento nós estamos fazendo a limpeza das ruas, com muito carregamento de sedimento e tivemos situações pontuais na zona rural, em relação a pontes e acessos”, explicou.

Chuva em Minas: Córrego transborda e ruas de Santa Maria de Itabira ficam alagadas. pic.twitter.com/gsggMWqlsj — O Tempo (@otempo) January 2, 2022

A forte chuva caiu sobre a cidade entre 21h e 23h e durante a madrugada uma chuva mais fina também pode ser vista. A prefeitura informou que o rio Girau chegou a ter o nível aumentado, mas não transbordou. O executivo municipal informou ainda que será feito neste ano um trabalho de mapeamento geotécnico da cidade.

“A Defesa Civil do município está em constante trabalho desde a tragédia que nós tivemos no ano passado. Inclusive nós vamos fazer um trabalho com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que é um órgão do governo Federal que vai fazer um mapa geotécnico do município. Eles vão começar os trabalhos neste ano e vai durar dois anos. Eles vão fazer uma análise voltada, mais especificamente, para identificar áreas de deslizamento”, disse.

Outra ação destacada por Martins, é a ampliação do sistema de sirenes de alerta da Vale no município. “Por causa da barragem de Santana, inclusive para dentro da área urbana do município. A gente está fazendo uma construção de alerta muito forte”, pontuou.

Relembre

Seis pessoas morreram após uma forte chuva cair sobre Santa Maria de Itabira, no dia 21 de fevereiro de 2021. A o menos 129 famílias precisaram sair de seus imóveis e 32 pessoas ficaram desabrigadas. Deslizamentos atingiram casas e a água também chegou a invadir uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A tragédia foi causada pelo transbordamento do rio Girau, que envolve a cidade. Pontes foram destruídas e outras foram condenadas por risco à estrutura.

Fonte: O Tempo