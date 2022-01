Confira o que vem por aí na Rede Globo, SBT, RecordTV e Band

Durante bons e longos anos, as emissoras de televisão, pelo menos na transmissão aberta, lançavam seus produtos inéditos a partir de março. Os tempos, no entanto, são outros. Diante da competitividade com os serviços de streaming, os canais apresentam novidades já neste mês.

O dia 17 de janeiro, principalmente, será de grande movimentação na telinha. Tadeu Schmidt, por exemplo, vai estrear no comando do “BBB”, na Globo, e Fausto Silva, na Band, terá um programa para chamar de seu. Ainda na emissora do Morumbi, Zeca Camargo vai apresentar o “1001 Perguntas”. Já no SBT, no mesmo dia, entrará no ar “Se Nos Deixam”.

E as novidades não param por aí. Na RecordTV, além do “Quilos Mortais”, no dia 5, janeiro contará com as novas temporadas dos programas “Aeroporto”, no dia 3, e “Repórter Record Investigação”, no dia 6. A Globo, a partir do dia 30 deste mês, também exibirá a nova edição do “The Voice +”, sob o comando de André Marques.

O SBT programa ainda para janeiro a exibição da nova temporada do “Mestres da Sabotagem”, no dia 8, e a estreia do novo formato do “SBT Notícias”, com Darlisson Dutra, no dia 10.

‘1001 Perguntas’

No mesmo dia em que Fausto Silva estreará um novo programa na Band, em 17 de janeiro, Zeca Camargo, que também fez carreira na Globo, retornará ao ar com um game show. O “1001 Perguntas” será exibido de segunda a sexta-feira, depois do Faustão.

‘Big Brother Brasil 22’

No mesmo dia em que Fausto Silva passa a comandar um programa na Band, Tadeu Schmidt encara a missão de manter a boa audiência do fenômeno “Big Brother Brasil”. O jornalista assume o reality show, a partir do dia 17, após a saída de Tiago Leifert.

‘Quilos Mortais’

Celso Zucatelli, a partir do dia 5 de janeiro, às 22h45, vai comandar o programa “Quilos Mortais”, que mostrará a luta de pessoas obesas para perder peso e, claro, voltar a ter qualidade de vida. A atração é baseada em um programa estadunidense.

‘Se nos deixam’

O SBT, na competição com Globo e Band pela audiência, estreará, no dia 17 de janeiro, a novela mexicana “Se Nos Deixam”. A trama, protagonizada por Gaby Spanic, vai ao ar na faixa das 18h15. A novela fez sucessos nos Estados Unidos e no México.

Fonte: O Tempo