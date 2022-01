Duas regionais de BH já registram quase 20% da chuva prevista para janeiro

A Defesa Civil de Belo Horizonte confirmou neste domingo (2) que apenas nos dois primeiros dias de janeiro já choveu quase 20% do que é previsto para o mês nas regiões Centro-sul e Oeste da cidade. Na primeira, até às 6h deste domingo, foram registrados 62,5 mm de precipitação, o que representa 19% do volume previsto para janeiro. Já na região Oeste, no mesmo período, já choveu 62,2 mm totalizando 18,9% do total previsto para o mês.

Na noite e madrugada de sábado (1º) para domingo (2) a região Centro-sul recebeu 13,2 mm de chuva, maior índice entre as regionais para o período. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão para este domingo é de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora em Belo Horizonte.

“A mínima foi 16,8 graus registrada na estação Cercadinho e máxima prevista é de 24 ºC para hoje. Há ainda a ocorrência de chuva em todo o Estado que está senda causada pela atuação de áreas de instabilidade que estão sobre Minas Gerais. Fenômeno comum para esta época”, detalhou o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo.

O especialista explica que algumas como Zona da Mata, Noroeste, Sul, Triângulo e até mesmo a metropolitana podem concentrar os maiores volumes de chuva previstas para este domingo.

Veja o acumulado de chuvas em Belo Horizonte registrado até às 6h deste domingo, 2 de janeiro:

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em JANEIRO até 6h do dia 2:

Barreiro – 49,2 (14,9%)

Centro Sul – 62,5 (19,0%)

Leste – 56,0 (17,0%)

Nordeste – 43,8 (13,3%)

Noroeste – 57,2 (17,4%)

Norte – 39,8 (12,1%)

Oeste – 62,2 (18,9%)

Pampulha – 51,2 (15,6%)

Venda Nova – 47,2 (14,3%)

Média Climatológica JANEIRO 329,1 mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Fonte: O Tempo