Engavetamento entre quatro carros deixa uma vítima na BR-262 em Betim

Um engavetamento envolvendo quatro carros de passeio na BR-262 em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma pessoa ferida no final da tarde deste domingo (2). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no sentido BH da rodovia.

Os militares foram acionados por volta das 17h30. No local, uma equipe dos bombeiros confirmou que a vítima, que estava em um dos veículos, queixava-se de dores na região do tórax. A vítima, ainda não identificada, foi atendida por uma ambulância do SAMU.

O local foi isolado e os militares verificaram que não há risco de explosão.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem se chovia no momento do engavetamento.

Fonte: O Tempo