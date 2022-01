Falta de sinalização confunde usuários de posto de saúde em BH

Funcionando pela primeira vez em horário estendido neste domingo (02), o Centro de Saúde Floramar I, na região Norte de BH, está atendendo aos pacientes com sintomas gripais em uma espécie de anexo, no local onde antes funcionava um sacolão, na Avenida Saramenha.

O espaço foi adaptado para as demandas da covid-19, já há algum tempo, mas não recebeu nenhum tipo de identificação na fachada. Por isso, muita gente que precisou de atendimento demorou a encontrar o lugar certo. “Eu dei umas três voltas no quarteirão antes de conseguir achar aqui”, relatou a assistente financeiro Aline Melo. Outro homem, que preferiu não se identificar, contou à reportagem de O TEMPO que, mesmo morando na região, só conseguiu achar o lugar correto depois de perguntar para uma pessoa que estava na rua.

A vendedora Eliane Vila Nova esteve na unidade com a filha, Nicole, 20, que tinha sintomas gripais. Ela já sabia que o atendimento não estava ocorrendo na sede antiga do posto, que fica em uma rua próxima. “Eu acho que aqui está razoável. Pelo menos não está igual à UPA”, ponderou. Segundo ela, se não tivesse a opção de ir diretamente ao posto de saúde neste domingo, não teria buscado atendimento médico para a filha. “Eu acho que abriram poucos, ainda. Se abrirem todos, vai ter gente procurando”, afirmou.

Além da unidade do Floramar, o atendimento neste domingo também ocorreu nos postos do Santa Terezinha, na Pampulha, e do Jardim Europa, em Venda Nova. Nesse último, houve reclamações por causa da demora do atendimento. A designer de unhas Daiane Priscila, estava acompanhando o marido, que tinha sintomas gripais. Os dois chegaram ao posto por volta de 11 da manhã. “Já tem duas horas que chegamos aqui, e ele ainda não passou nem pela triagem. Só fizeram o teste da covid, estamos esperando o médico chamar”, contou.

A dona de casa Solange Gomes também esperava há mais de uma hora pelo atendimento do filho, de 21 anos. “Aqui está demorando, mas ainda está melhor do que na UPA. Nós fomos lá mais cedo e disseram que só tem um médico atendendo. Teve gente que disse que estava lá há 7 horas já. Aí nós desistimos e viemos pra cá”, disse.

A lotação da Unidade de Pronto Atendimento também fez com que a produtora de eventos Pâmela Pires acabasse indo para o posto do Jardim Europa. “O pessoal lá da UPA me falou pra tentar ser atendida aqui no posto, que estava mais rápido. Só tem um médico lá, atendendo todo mundo”, afirmou.

BH está com uma taxa de transmissão do coronavírus de 1,17 – sem contar os efeitos das festas de Ano Novo -, além de enfrentar um aumento dos casos de gripe. A ampliação dos horários de alguns postos de saúde, foi adotada pela prefeitura justamente pelo grande número de pacientes, em uma tentativa de desafogar as UPAs.

Nesta segunda (03), os centros de saúde dos bairros Tirol (Barreiro), Nossa Senhora Aparecida (Centro Sul), Vera Cruz (Leste), Cachoeirinha (Nordeste) e Califórnia (Noroeste) ficarão abertos até 22h30. O posto do bairro Vila Imperial, na regional Oeste, é o único que fica para terça (04). Nos fins de semana e feriados, as unidades vão atender das 7h às 22h.

Devem procurar os postos os pacientes que estejam com sintomas gripais ou respiratórios leves. No local, é realizado o teste de covid-19, cujo resultado sai em alguns minutos.

UPA Venda Nova

Apesar do atendimento disponível no posto de saúde, neste domingo, a UPA Venda Nova estava cheia no começo da tarde, quando a reportagem de O TEMPO esteve no local. Uma mulher, que não quis se identificar, disse que chegou à Unidade por volta das 8 da manhã e, mais de 5 horas depois, ainda não tinha sido atendida. “Eles chamam uma pessoa pelo painel e, se ela não vai, provavelmente porque já desistiu e foi embora, eles demoram mais meia-hora para chamar outra pessoa”, reclamou. A mulher acabou desistindo, também, do atendimento.

A operadora de caixa Ana Kely da Cruz já esperava ser chamada há mais de 4 horas. “Eu cheguei por volta de 9h, passei pela triagem e me disseram que não tem previsão de quando eu vou ser atendida. Falaram que tem dois médicos e nem é da especialidade que eu estou precisando, então vou ter que passar pelo clínico geral mesmo. Está péssimo aqui”, disse.

A prefeitura foi procurada e disse, em nota, que está produzindo cartazes e faixas com informações sobre as unidades com horário de atendimento ampliado. Afirmou ainda que as equipes dos postos de saúde estavam completas, neste domingo, e que as UPAs estão funcionando normalmente na cidade.

