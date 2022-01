Motorista perde controle e veículo vai parar em cima de outro no Anel Rodoviário

Dois veículos se envolveram em um acidente no Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, na altura Km 471, no bairro Dom Bosco, na região Noroeste de Belo Horizonte. Nenhum dos dois motoristas envolvidos no acidente ficaram feridos.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo Toyota Corolla estaria em alta velocidade na via, quando perdeu o controle e acabou colidindo com um veículo Polo.

Imagens mostram de o Corolla foi parar em cima do Polo e ainda danificou um poste. Houve vazamento de óleo na pista. Após verificarem que não havia risco de explosão no local, os militares do Corpo de Bombeiros aplicaram serragem na pista para eliminar o risco de derrapagem.

Fonte: O Tempo