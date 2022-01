Mulher é morta a pauladas no aglomerado Vila Barragem, na região Sul de BH

Uma mulher de 49 anos foi brutalmente morta a pauladas neste sábado (1º) no aglomerado Vila Barragem, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na região Sul de Belo Horizonte. O suspeito, de 53 anos, também foi espancado por pessoas que teriam ligação com o tráfico de drogas da região e precisou receber atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares chegaram ao local e a mulher estava deitada e inconsciente no meio da rua, já recebendo atendimento de uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Testemunhas relataram que o suspeito espancou a mulher dentro da própria casa dele e após o crime, a jogou no meio da rua, inconsciente.

Após a ação, moradores do aglomerado que teriam envolvimento com o tráfico de drogas na região entraram na casa e espancaram o homem. Quando os policiais entraram na residência, se depararam com o homem caído ao chão, também inconsciente e com vários feirmentos. Tanto a vítima quanto o suspeito foram encaminhados para receber atendimento médico no Pronto Socorro do Hospital João XXIII. A mulher, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A filha dela, de 17 anos, contou aos policiais que a mãe era alcoólatra e costumava sair com homens desconhecidos. Ela afirmou que a mãe e o suspeito não tinham qualquer tipo de relação. Já a filha do suspeito, de 29 anos, relatou que o pai também é alcóolatra e se torna agressivo quando ingere bebidas alcóolicas. Disse ainda que tanto ela quanto a mãe já foram agredidas por ele.

Após a confirmação da morte da vítima, o homem foi preso e passou a ser escoltado por policiais no hospital. Ele deve ser apresentado na delegacia assim que tiver alta médica. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil Regional Sul.

Fonte: O Tempo