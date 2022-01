Quem é Carlos Carvalhal, português que conversa com o Atlético

Em paralelo à negociação com Jorge Jesus, o Atlético conversa com Carlos Carvalhal para o cargo de treinador, deixado por Cuca na última segunda-feira (27). Mas uma dúvida paira no ar: quem é o outro português que surge entre as opções do clube para 2022?

Aos 56 anos, o treinador está à frente do Braga, também de Portugal. Ele atua como técnico desde 1998, quando pendurou as chuteiras.

Carvalhal é tido como um técnico importante em seu país. À frente do Braga desde 2020, foi campeão da Taça de Portugal em 2020/2021, vencendo o Benfica, de Jorge Jesus, na decisão. Hoje, o seu time ocupa a quarta colocação da Liga Portuguesa, com 31 pontos em 16 jogos, atrás somente de Porto, Sporting e Benfica.

O treinador também possui carreira internacional. Ele foi comandante do Swansea em 2017/2018 na disputa da Premier League. Embora seja do País de Gales, o clube disputa o campeonato local da Inmglaterra. Antes disso, passou por Instabul, Besiktas e Sporting.

Com inúmeros times e elencos diferentes na carreira, Carlos Carvalhal se mostra um técnico que consegue se adaptar bem com as peças que tem à disposição e com o contexto do clube que comanda. Apesar de ter montado suas equipes em um 4-4-2 na maior parte do tempo, atualmente, no Braga, ele alterna entre o 3-4-3 e o 4-3-3, e molda o estilo de jogo de acordo com o adversário.

Quando comandava times menores e com pretensões baixas, como não serem rebaixadas ou buscando um lugar no meio da tabela, o Swansea e o Sheffield Wednesday por exemplo, Carvalhal optava por marcações baixas, concentradas em seu próprio campo defensivo, com a defesa compactada e, no momento ofensivo, optando pelos contra-ataques rápidos, utilizando as pontas do campo e tentando finalizar a jogada o mais rápido possível.

Fonte: O Tempo