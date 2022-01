Volta do feriado: Veja a situação das principais estradas em Minas

Depois do recesso de final de ano, com feriados no Natal e Ano Novo, o movimento nas estradas mineiras é intenso. Para ajudar os motoristas e passageiros a se organizarem, O TEMPO preparou um guia com a situação atualizada das rodovias em Minas Gerais. Acompanhe as atualizações abaixo!

Confira a situação nas estradas

BR-040

Acidente no Km 738, em Santos Dumont, deixa o trânsito lento no sentido Rio de Janeiro e no sentido Distrito Federal. Conforme a Via 040, congestionamento tem 5km rumo ao estado carioca e 8km no sentido à capital do país.

BR-381

Fluxo intenso de veículos causa lentidão em vários pontos. Motorista deve ter atenção no desvio via Taquaracu na chegada de Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Chegada a BH também apresenta lentidão no km 30 da 381.

Colisão entre veículos deixa o trânsito lento e causa congestionamento próximo ao trevo de Caeté.

Há congestionamento e lentidão no entroncamento entre a BR-381 e a BR-262 em Bela Vista de Minas no sentido João Monlevade. Motorista deve ter atenção.

Entre São Joaquim de Bicas e Betim, o volume de carros também deixa o trânsito lento.

MG-020

Não há registro de acidentes, mas o motorista deve ter atenção ao volume de carros entre Lagoa Santa e Santa Luzia. Há lentidão no trecho.

MG-010

Em Lapinha, Lagoa Santa, também há registro de congestionamento.

Fonte: O Tempo