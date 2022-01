A história de Jacke sob comando de José Roberto Guimarães

O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Não há dúvida: Jacke venceu em Barueri.

A levantadora construiu sua própria história no clube. São 5 anos sob comando de José Roberto Guimarães.

‘Ser dirigida pelo Zé é muito desafiador. Apesar de ele também ter sido levantador, ele é muito detalhista em absolutamente tudo. Ele vai exigir de você o 100% o tempo todo’, afirma Jacke.

Ela chegou com 17 anos, era a quinta opção e hoje aos 22 assumiu a condição de titular.

Mérito.

Evolução inegável.

Assim como as companheiras Lorena, Lorrayna, Diana e Karina, a levantadora se firmou e virou realidade.

O blog conversou com a atleta.

Jacke fala como orgulho do crescimento e aprendizado em Barueri. Degrau por degrau. Diz que o clube é a sua casa. Consciente, admite que vive o ápice da carreira, mas sabe que precisa evoluir.

Orgulhosa do time e tudo que Barueri tem mostrado, Jacke não esconde o sonho de ser convocada para seleção adulta.

Qual sua responsabilidade na boa fase e na ascensão do time de Barueri?

A responsabilidade de uma levantadora em qualquer time é muito grande. A cada dia venho amadurecendo e aprendendo e creio que isso tem contribuído muito com o grupo.

Você é uma das mais identificadas com o projeto com 5 anos de casa. O que isso significa para você?

Significa muito. Barueri é minha casa. Joguei praticamente minha base inteira aqui também. No adulto são 5 anos com experiências totalmente diferentes, desde estar com bicampeãs olímpicas e estrangeiras, até meninas que começaram a jogar junto comigo. Tudo isso é incrível e me fez admirar ainda mais o clube, o trabalho, os profissionais e o lugar.

Como foi sua evolução até chegar ao atual estágio?

Posso dizer que minha evolução foi muito grande. Foi e está sendo realmente um processo passo a passo. Tentei aprender muito apenas olhando, principalmente nas primeiras temporadas, como por exemplo com Dani Lins e Carli Loyd que tiverem passagens por aqui. Eu entrava apenas pra sacar. Depois comecei a entrar nas inversões, até então chegar no momento em que realmente eu estou lá pra decidir o que fazer. Cheguei sendo a quinta levantadora e hoje estou jogando. É muito bom olhar pra trás e ver o caminho que está sendo construído’.

Considera o melhor momento da sua carreira?

Acredito ser o momento mais maduro de minha carreira até agora, mesmo ainda tendo muito que amadurecer. Ser uma boa levantadora é uma construção que leva muito tempo, eu estou tentando chegar lá.

E como é ser dirigida pelo José Roberto Guimarães esse tempo todo?

Ser dirigida pelo Zé é muito desafiador. Apesar de ele também ter sido levantador, ele é muito detalhista em absolutamente tudo. Ele vai exigir de você o 100% o tempo todo. Do fundamento á opção tática. Do 0x0 ao 24×24. Isso é muito bom para a evolução de qualquer atleta.

Até onde esse time atual pode chegar na temporada?

Estamos crescendo e aprendendo, isso tem sido importante para a gente. Temos muito a evoluir e creio que podemos surpreender assim como temos feitos em alguns jogos, tudo vai depender do nosso empenho em relação ao trabalho proposto. Tenho muito orgulho desse time.

E seu futuro? O que a Jacke pretende?

A Jacke sonha em ser uma levantadora que não será esquecida. Como a maioria das jogadoras, sempre sonhou com seleção. Sei que até lá tenho um longo e difícil caminho e muito a aprender. Mas foi o que eu escolhi pra minha vida e estou disposta a lutar.

Fonte: O Tempo