Belo-horizontinos têm até 5ª para apreciar iluminação da Praça da Liberdade

Os belo-horizontinos têm somente até a próxima quinta-feira (6) para conferir e apreciar a iluminação de Natal da Praça da Liberdade. O espetáculo de luzes e cores que levou milhares de pessoas até o ponto turístico da capital ocorre somente até o dia de Folia de Reis. No dia, está programada uma celebração de um grupo folclórico de Itapecerica, município localizado no Centro-Oeste de Minas.

Até lá, será exibida uma proposta inovadora de arte visual contemporânea e interativa que ocupa toda a praça, dividida em quadrantes temáticos. Os espaços receberam instalações especiais de arte digital com muitas luzes e cores. Projeções nas fachadas dos prédios históricos compõem o conjunto arquitetônico.

A iluminação nos mais de 35 mil metros quadrados da praça é composta por túneis de led, animais de arame iluminados e milhares de pontos de luz. As luzes se acendem por volta das 18h30. Parte da iluminação é apagada às 23 horas, enquanto o restante da praça fica aceso até mais tarde.

Folia de Reis

No calendário cristão, o dia 6 de janeiro é marcado como Dia de Reis, em homenagem aos Reis Magos. Nesse dia, ocorre tradicionalmente o encerramento da Folia de Reis, uma manifestação folclórica muito difundida no interior do país e cujos primórdios datam dos séculos XI e XII na Europa medieval.

Ela é caracterizada por um grupo formado por devotos, vestidos com roupas coloridas e carregando símbolos representando sua devoção, que visitam as casas das famílias, com saudações e rezas. Os devotos são sempre recebidos com grande quantidade de alimentos, em agradecimento à visita dos foliões e de promessas atendidas.

Fonte: O Tempo