BH supera a marca de 100% do público-alvo vacinado com ao menos uma dose

Belo Horizonte atingiu a marca de 100% das pessoas com mais de 12 anos imunizadas com ao menos uma dose de vacina contra a Covid. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico desta segunda-feira (3).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os dados foram atualizados a partir dos relatórios do sistema próprio do município, “uma vez que o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) permanece indisponível para acesso ao banco de dados de vacinação contra a Covid-19”.

O boletim indicou que a cobertura com a primeira dose chegou a 100,5%. Entre o público-alvo, 93% está completamente imunizado com duas doses ou dose única e 24,2% já recebeu uma dose de reforço ou adicional.

Se levar em conta a população geral de Belo Horizonte (incluindo as crianças de 0 a 11 anos), 87,6% recebeu ao menos uma dose e 81,1% está completamente imunizada. O reforço chegou a 21,1%. Até o momento, 4.857.442 doses foram aplicadas na capital mineira.

