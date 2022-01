Brasil desiste de sediar Copa América de futsal por causa da Covid-19

A Conmebol está em busca de uma nova sede para receber a Copa America de futsal, que seria realizada no Brasil, de 26 de janeiro a 6 de fevereiro. Devido ao aumento de casos de Covid-19, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cancelou a competição no país, conforme noticiou o canal NSports, nesta segunda-feira (3). Com a desistência do Brasil, o Paraguai é o mais cotado para sediar o torneio.

“O torneio iria reunir jogadores e integrantes de comissões técnica de dez seleções, além de todo o pessoal de arbitragem e da organização do evento. O departamento médico da CBF nos alertou sobre o cenário preocupante com o crescimento da Covid no próximo mês e comunicamos aos executivos da Conmebol que abrimos mão do evento”, justificou Ednaldo Rodrigues, presidente interino da CBF, ao Nsports.

O Brasil é o atual campeão da Copa América e está na chave com Uruguai, Colômbia, Equador e Chile. No outro grupo estão Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia e Peru.

Fonte: O Tempo