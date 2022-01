Com hat-trick de Mbappé, PSG goleia o Vannes e vai às oitavas da Copa da França

O Paris Saint-Germain está nas oitavas de final da Copa da França, como era esperado. Em jogo que começou difícil diante de rival da quarta divisão, o desfalcado time de Maurício Pochettino se sobressaiu graças ao faro de gol apurado de Mbappé, que deixou sua marca três vezes na goleada por 4 a 0, fora de casa.

O PSG jogou desfalcado de importantes peças na casa do Vannes, em Bretanha. Não teve os astros Messi, com covid-19, e Neymar, com entorse no tornozelo esquerdo, além de Bernat, Diallo, Bitumazala, Danilo, Draxler, Gueye, Achraf e Sergio Ramos.

Completamente desfigurado, coube a Mbappé ser o comandante do time. O atacante francês estava tão disposto a brilhar no Stade de La Rabine, que antes mesmo do apito inicial, já arrancou para o ataque, levando o árbitro à gargalhada.

Com tanta ausência diante de um rival da quarta divisão, o PSG demorou mais que o esperado para abrir o marcador. O fez com o zagueiro Kimpembe, que foi às redes somente aos 28 minutos. O placar magro permaneceu até o intervalo.

Depois do descanso começou o show particular de Mbappé. Aos 14, ele se livrou na marcação e bateu colocado, tirando do goleiro. Depois, Aso 26, acertou um chutaço de fora da área e, por fim, aos 32, apareceu livre para transformar a vitória em goleada.

Fora contra o Lorient no último jogo do ano, dia 22 de dezembro, Mbappé vem com bela série artilheira, anotando incríveis 9 gols nos últimos quatro jogos que esteve em campo. Ele fez dois contra o Brugge na Liga dos Campeões, outros dois contra o Monaco, no Campeonato Francês, e cinco pela Copa da França, dois contra o Feignies-Aulnoye e os três diante do Vannes, nesta segunda-feira. Chegará em alta para o clássico com o Lyon, no domingo.

Fonte: O Tempo