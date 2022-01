Com Jesus e Diego Costa, Galo lidera ‘novelas’ do mercado da bola

Apesar de o ano de 2022 ter começado, o Atlético ainda não solucionou problemas de mercado do último ano. Como, por exemplo, a definição de um novo treinador para o time, após a saída de Cuca. Problema que impacta diretamente em outras negociações que se tornaram verdadeiras novelas.

Jorge Jesus será a salvação?

O sonho em ter o português no comando do Galo é antigo, mas a diretoria nunca o viu tão próximo de ser realizado. Depois do não de Jorge Jesus em 2019, nesta segunda-feira (3) a diretoria espera ouvir a resposta contrária, e definir logo o seu treinador para 2022. Caso JJ não aceite a proposta, há um plano B: Carlos Carvalhal, que já recebeu sondagem.

Somente depois que for escolhido um treinador, as negociações com jogadores serão retomadas. Apesar de o planejamento do clube não passar exclusivamente pelas mãos de um comandante, a diretoria quer a avaliação conjunta sobre chegadas e saídas do plantel alvinegro.

Diego Costa e o cenário incerto

Desde a reta final do Campeonato Brasileiro começaram rumores da possível saída do atacante Diego Costa, uma das principais contratações do time em 2021. O jogador nunca confirmou oficialmente estar insatisfeito no clube, mas tem alimentado a ideia de sua saída e deixado um ponto de interrogação na cabeça do torcedor.

Na última semana, um dia após ironizar que pagaria a multa rescisória para deixar o clube, trocou a foto de perfil em seu Instagram, onde estava com a camisa do Atlético por uma com uma camisa neutra. O jogador tem multa contratual em cerca de R$ 16 milhões.

Douglas Costa vem?

Se a situação de um Costa não tem definição, a do outro tão pouco. Sem clima para permanecer no Grêmio, Douglas Costa interessa ao Atlético. Porém, a diretoria do clube gaúcho já afirmou que não liberaria o jogador.

Há expectativa de que Grêmio e Douglas consigam chegar a um acordo para reduzir o salário, que pode superar R$ 1 milhão ao mês com cláusulas de produtividade. Enquanto isso não ocorre, outros clubes iniciam a corrida para contar com Douglas, como o São Paulo, além de times do Qatar e dos Estados Unidos.

Mais perto de Belo Horizonte?

Outro desejo antigo e sem final feliz até o momento é o do Galo por Edenílson. O jogador tem contrato até o fim de 2023 com o time do Sul, que não pretende ceder caso não seja atendido em seus pedidos.

É da vontade de Edenílson jogar no Galo, e de Rodrigo Caetano – diretor de futebol do alvinegro – também. O jogador tem multa rescisória estabelecida em cerca de R$ 16,7 milhões para clubes do exterior e R$ 60 milhões para clubes brasileiros.

O UOL também listou outras três negociações que se arrastam há algum tempo no futebol brasileiro.

Após receber sondagens de clubes da Europa, como do Newcastle, Gabigol poderia retornar à Europa? O goleador está na mira de Aston Villa e West Ham e foi sondado pelo Fenerbahçe. A multa rescisória é de R$ 243,4 milhões.

Sem um acordo por Diego Costa, do Galo, o Corinthians mira o uruguaio Edinson Cavani. Que para infelicidade do time paulista, está nos planos de Ralf Rangnick, técnico do Manchester United. Ele não será liberado antes do meio deste ano.

Uma das transferências mais caras da história do São Paulo, Pablo deve ser negociado em breve. O acordo quase foi fechado com o Internacional, mas o pedido de compensação financeira não agradou. O Ceará demonstrou interesse no empréstimo, mas as negociações seguem em andamento.

Fonte: O Tempo