Copa SP: América busca empate aos 44 do segundo tempo na estreia contra o Falcon

O América estreou com empate na Copa São Paulo de júnior, diante do Falcon-SE, em 1 a 1. Em duelo nesta segunda-feira (3), o time de Sergipe saiu na frente no placar, aos 30 minutos do segundo tempo, com gol de Pedro, e o Coelho empatou aos 44, com Mateus Pan, em confronto no estádio Luisão, em São Carlos. Embora tenha sido superior em grande parte da partida, a equipe do técnico William Batista não conseguiu converter as oportunidades.

Na próxima rodada do grupo 11, o alviverde encara o São Carlos, quinta-feira (6), às 19h15. No mesmo dia, o Falcon pega o Grêmio São Carlense, às 17h. Todos os jogos da chave, nesta fase classificatória, serão disputados no estádio Luisão.

Neste ano, o América busca o bicampeonato da Copinha. O primeiro título foi em 1996, quando derrotou o rival Cruzeiro.

Fonte: O Tempo