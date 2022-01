Cruzeiro confirma acerto com técnico Pezzolano

O Cruzeiro confirmou o acerto com técnico uruguaio Paulo Pezzolano, que irá se apresentar nesta terça com o restante do elenco estrelado na Toca da Raposa. Em sua conta no Twitter, o clube postou uma bandeira do Uruguai e uma caneta, confirmando a assinatura de contrato.

O treinador chega com uma equipe de três pessoas: o auxiliar técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini. O contrato é de um ano de duração, com possibilidade de renovação.

Aos 38 anos, Paulo Pezzolano dirigiu, em seu país natal, o Torque (hoje Montevideo City Torque) e conseguiu o acesso nacional, e o Liverpool. Seu último clube foi o Pachuca, do México, onde ficou entre 2020 e 2021. Como jogador, Pezzolano, foi meia, que teve uma passagem de apenas seis meses pelo Athletico-PR. Seus dois últimos clubes como jogador profissional foram exatamente Liverpool, de Montevidéu, e o Torque, onde encerrou a carreira em 2016 e iniciou sua trajetória como técnico.

Pezzolano vai se apresentar nesta terça-feira (4) na Toca da Raposa II. Nos próximos dias, o Cruzeiro anunciará a data de sua primeira coletiva, que será virtual.

Fonte: O Tempo