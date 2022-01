Equipe de Ronaldo desembarca em BH para iniciar trabalho no Cruzeiro

A comissão de Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, que contará com Paulo André no futebol e Victor Rios na comunicação, é esperada em Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (3). O grupo se reunirá na Toca da Raposa II para discutir o planejamento desta temporada.

Ronaldo se recupera de covid-19 e não pôde viajar a Belo Horizonte. O ex-jogador era esperado no fim de semana, mas não chegou ao local.

O Cruzeiro inicia a transição para clube-empresa e tenta ajustar questões financeiras. Com uma dívida que se aproxima do R$ 1 bilhão, a ideia é que renegociar contratos de jogadores no mercado da bola.

Até reforços contratados pela antiga diretoria foram procurados para negociar novos números em seus contratos. O lateral direito Pará e o zagueiro Sidnei acertaram a rescisão contratual.

Fonte: O Tempo