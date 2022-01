‘Estou muito empolgado em participar deste projeto do Cruzeiro’, vibra Pezzolano

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do técnico Paulo Pezzolano, para comandar o time na temporada 2022. Após assinar o contrato, o treinador uruguaio mandou um recado para a China Azul.

“Olá, nação azul. Estou muito empolgado em participar deste projeto do Cruzeiro. Vamos necessitar muito de vocês para conseguir nossos objetivos. Sei que vocês são uma torcida muito forte em nosso estádio. E agora, mais do que nunca, temos de estar juntos pelos objetivos. Vamos com muita força, todos juntos. Abraço”, disse Pezzolano, em vídeo divulgado no twitter do clube.

O treinador chega à Toca II com uma equipe de três pessoas: o auxiliar técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini. O contrato é de um ano de duração, com possibilidade de renovação.

¡Bienvenido, Paulo Pezzolano! 🇺🇾🦊 Nação Azul, nosso novo técnico está aqui e já mandou um recado. Se liga: pic.twitter.com/h5dVSMJM8M — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 3, 2022

Aos 38 anos, Paulo Pezzolano dirigiu, em seu país natal, o Torque (hoje Montevideo City Torque) e conseguiu o acesso nacional, e o Liverpool. Seu último clube foi o Pachuca, do México, onde ficou entre 2020 e 2021. Como jogador, Pezzolano, foi meia, que teve uma passagem de apenas seis meses pelo Athletico-PR. Seus dois últimos clubes como jogador profissional foram exatamente Liverpool, de Montevidéu, e o Torque, onde encerrou a carreira em 2016 e iniciou sua trajetória como técnico.

Pezzolano vai se apresentar nesta terça-feira (4) na Toca II. Nos próximos dias, o Cruzeiro anunciará a data de sua primeira coletiva, que será virtual.

Fonte: O Tempo