Estradas mineiras têm congestionamentos na volta do feriado, nesta segunda

A volta do feriado da virada do Ano Novo tem trânsito intenso nas estradas mineiras nesta segunda-feira (3). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o trânsito é muito lento na BR-381 na saída de Vitória (ES), onde são registrados congestionamentos até a cidade de Caeté, na região metropolitana da capital.

12h43- BR 381, trânsito lento na chegada de BH para quem vem de Vitória a partir de Caeté, excesso de veículos pic.twitter.com/QV05swWIKi — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 3, 2022

Também na BR-381, um acidente na altura de Betim, região metropolitana, deixa o trânsito com um extenso congestionamento no sentido São Paulo. Na BR-040, há congestionamento no sentido Rio de Janeiro, na altura de Cristiano Otoni. Há um acidente no local e a pista está completamente fechada.



Fonte: O Tempo