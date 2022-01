Galo anuncia prata da casa como primeiro reforço para temporada 2022

O Atlético anunciou nesta segunda-feira (3), a primeira contratação do time feminino para a temporada de 2022. A goleira Raíssa, de 30 anos, estava no Grêmio e chega para substituir Amanda, que deixou o clube no fim de dezembro.

Raíssa iniciou a carreira profissional no Galo, em 2011, onde permaneceu até 2013, quando o projeto do time feminino foi interrompido. Agora, vai ajudar as Vingadors na disputa da série A1 e no Mineiro.

Com experiência em equipes nacionais e internacionais, a arqueira tem passagem por times como o Rio Preto-SP, Grêmio-RS e os israelenses Kiryat Gat e Hapoel. Em 2016, a jogadora recebeu o prêmio de melhor goleira do Campeonato Paulista.

Ficha

Nome: Raissa Tainá Vieira do Amaral

Posição: Goleira

Data de Nasc: 02/03/1991

Naturalidade: Belo Horizonte (MG)

Clubes: Grêmio (2020/2021), Minas Icesp (2019), Hapoel Be’er Sheva – Israel (2018/2019), Kiryat Gat – Israel (2017/2018), Rio Preto (2015/2017), Neves (2014), ASCOOP-DF (2013), Atlético (2011/2013).

