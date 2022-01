Galo mantém Jorge Jesus como primeira opção e fará nova reunião

O técnico Jorge Jesus segue como primeira opção do Atlético para comandar o atual campeão brasileiro nesta temporada. Havia a expectativa de um retorno do treinador em relação à proposta do Galo nesta segunda-feira (3). Contudo, não houve uma resposta e uma reunião ocorrerá nesta terça-feira (4) ou quarta (5). Conforme apurado pelo Super.FC com uma fonte ligada ao alvinegro, enquanto não houver uma resposta negativa do treinador, o clube não partirá para negociar com um plano B.

Além do interesse do Atlético, o treinador teria proposta do futebol do Oriente Médio, bem como estaria na mira do Fenerbahce, da Turquia. Caso Jesus decline da proposta feita pelos mineiros para ocupar a vaga deixada por Cuca, o também português Carlos Carvalhal é a segunda opção.

Carvalhal tem 56 anos e comanda o Braga desde 2020. Foi campeão da Taça de Portugal em 2020/2021, vencendo o Benfica, então treinado pelo próprio Jorge Jesus. Atualmente, seu time ocupa a quarta colocação da Liga Portuguesa, com 31 pontos em 16 jogos, atrás de Porto, Sporting e Benfica.

O treinador também possui carreira internacional. Ele foi comandante do Swansea em 2017/2018 na disputa da Premier League. Embora seja do País de Gales, o clube disputa o campeonato local da Inglaterra. Antes disso, passou por Istanbul, Besiktas e Sporting.

Fonte: O Tempo