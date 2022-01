Governo de Minas confirma que Galba Velloso será nova sede do Eduardo de Menezes

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) confirmou nesta segunda-feira (2) que o Hospital Galba Velloso, localizado no bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte, e que por anos foi referência em atendimento psiquiátrico, vai ser a nova sede do Hospital Eduardo de Menezes. A transferência deve custar R$ 200 milhões aos cofres públicos.

Com o montante, serão construídos 155 leitos, distribuídos em 110 de enfermaria, 10 de terapia intensiva, 15 de terapia semi-intensiva, 10 no hospital-dia e 10 leitos na Unidade de Decisão Clínica (UDC). A previsão é que a obra dure de dois a três anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Galba Velloso deixou de atender pacientes psiquiátricos e, em outubro daquele mesmo ano, passou a funcionar como retaguarda da Covid. “O objetivo da Unidade Alternativa de Assistência à Saúde (UAAS-GV) era atender aos casos clínicos, não Covid-19, atuando como retaguarda às unidades dedicadas exclusivamente aos pacientes da Covid-19 – Hospitais Eduardo de Menezes (HEM) e Júlia Kubitschek (HJK)”, explicou a Fhemig.

Desmobilização do Galba

Ainda conforme a fundação, com a diminuição da incidência dos casos de coronavírus na região metropolitana de Belo Horizonte e estabilidade dos leitos clínicos, inclusive com o retorno dos atendimentos nos Hospitais Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek, a Unidade Alternativa do Galba Velloso foi recentemente desmobilizada e os servidores remanejados para outras unidades da rede.

“Os equipamentos foram direcionados para os Hospitais Eduardo de Menezes (HEM) e Júlia Kubitschek (HJK) e estão em uso”, explicou. Com isso, o Galba Velloso está sendo fechado. “O terreno onde está situada a edificação que abrigava a UAAS-GV será utilizado para a construção do novo Hospital Eduardo de Menezes, anunciado pelo governador no final de novembro”, confirmou a Fhemig

Novo Eduardo de Menezes

Quando anunciou a construção do novo Eduardo de Menezes, o Governo de Minas ressaltou que a unidade contará com as técnicas mais avançadas no mundo em epidemiologia. “A nova unidade será idealizada em uma estrutura que possibilita a rápida adaptação, com a possibilidade de oferecer um hospital do tipo “campanha” nas áreas de estacionamento, ampliando a capacidade de leitos para 300”, informou na ocasião.

Além disso, segundo o Estado, leitos de internação podem se tornar leitos de Terapia Intensiva e a estrutura de atendimento pode ser alterada para cumprir fluxo para protocolos que exigem isolamento. O Eduardo de Menezes também ampliará as linhas de ensino e pesquisa multidisciplinar e os serviços de diagnóstico laboratorial e de imagem.

