Grêmio derrota Mixto por 2 a 0 na estreia da Copa São Paulo

O Grêmio estreou muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois derrotou o Mixto por 2 a 0, nesta segunda-feira (3) no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Com o triunfo, o Tricolor assumiu a liderança do Grupo 10 com os mesmos 3 pontos do Castanhal, que, também nesta segunda, superou o XV de Jaú por 1 a 0.

A vitória do Grêmio foi construída com gols de Kauan Kelvin, de cabeça ainda no primeiro tempo, e de Zinho, com uma pancada de esquerda no encerramento do confronto.

Vitória do Santos

Outra equipe a triunfar nesta segunda foi o Santos, que bateu o Operário, de virada, por 2 a 1, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

A equipe paranaense chegou a ficar na frente graças a gol de Andrézinho, mas Lucas Barbosa e Rwan Seco viraram para o Peixe, que ficou na ponta do Grupo 8 com os mesmos 3 pontos da Ferroviária, que também estreou com vitória, mas de 1 a 0 sobre o Rondoniense.

Outros resultados desta segunda:

Ferroviária 1 X 0 Rondoniense

XV de Jaú 0 X 1 Castanhal

São Carlos 2 x 0 São-Carlense

América-MG 1 x 1 Falcon