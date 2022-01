Marinho diz que governo prepara nova MP para recuperação de cidades alagadas

Em visita a Minas Gerais, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, se reuniu na manhã desta segunda-feira (03) com prefeitos de cidades do Vale do Jequitinhonha e do Norte do Estado. No encontro, que ocorreu na cidade de Almenara, o ministro garantiu que o governo federal prepara uma nova medida provisória (MP) para ajudar os municípios prejudicados pelas chuvas. Os recursos, segundo ele, vão auxiliar na reconstrução da infraestrutura destruída pela chuva.

Segundo Marinho, o valor dessa MP ainda está sendo estudado. Para isso, os gestores municipais deverão fazer um apanhado do que foi destruído pelos temporais.

“É necessário que a água abaixe, que o entulho seja removido e que cada prefeitura verifique qual estrago foi feito para que possamos consolidar esses dados e fazer uma nova medida provisória para recuperação de infraestrutura. A orientação que recebemos do presidente é de fazer o que for necessário para reparar a infraestrutura das cidades atingidas”, disse Marinho após o encontro.

Até o momento, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, as cidades afetadas pelos temporais em Minas Gerais já receberam R$ 47 milhões através de uma outra medida provisória. O valor, segundo o ministro Marinho, é voltado para ações de resposta à situação de emergência.

“Esse primeiro momento é de abrigar, de cuidar, de alimentar, de dar água potável, dar medicamentos, retirar as pessoas que estão possivelmente ilhadas e reconstituir as vias de ligação dos municípios que porventura tenham sido interrompidas. Em um segundo momento será o momento da retomada e da reconstrução”, explicou.

Ainda de acordo com Marinho, a visita a Minas Gerais foi um pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro (PP), que está internado em São Paulo após um quadro de obstrução intestinal.

“Essa é uma orientação que recebemos do presidente Bolsonaro para virmos in loco para verificarmos de que forma poderíamos ajudar de forma mais eficiente e racional a população atingida”, disse Marinho.

O encontro com prefeitos em Almenara contou com a participação de quase 20 gestores de cidades vizinhas, além da presença dos senadores Alexandre Silveira (PSD) e Carlos Viana (MDB) e de deputados federais da bancada mineira.

Após a visita, o ministro faria um sobrevoo sobre as cidades atingidas e depois participaria de outro encontro em Salinas, no Norte de Minas Gerais.

Situação em Almenara

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Almenara e demais cidades do Vale do Jequitinhonha trouxeram um cenário de destruição na região. Em Almenara, cerca de 600 pessoas estão desabrigadas e 230 desalojadas segundo a Defesa Civil Municipal.

O maior transtorno foi causado pela cheia do rio São Francisco que transbordou e invadiu diversas casas na cidade e na Zona Rural.

Fonte: O Tempo