Minas Gerais entra forte na disputa da Superliga B

O vôlei mineiro acumulou títulos, nacionais e internacionais na última década e tem times consolidados na elite do esporte brasileiro, tanto no masculino quanto no feminino. Projetos vencedores necessitam de investimento, trabalho e tempo para, principalmente, ajudar a construir as próximas gerações. E uma das ligas essenciais para o desenvolvimento do vôlei no Brasil é a Superliga B, a segunda divisão nacional, que terá, em 2022, cinco times mineiros na disputa pelo título e pelo acesso para a elite, o que pode ampliar ainda mais a representatividade no Estado no voleibol. São eles o Sada Tambasa Argos e o Minas Náutico no feminino e JF Vôlei, Uberlândia Vôlei Praia Clube Sada e Minas Náutico no masculino.

No naipe feminino, que começa no dia 21 de janeiro, o destaque é o estreante Sada Tambasa Argos. O time de Contagem, comandado por Pedro Moska, vem de título na Superliga C, que garantiu o acesso, e promete atualizar as estruturas de treinamento para suportar um torneio de alto nível e promover um trabalho forte de desenvolvimento de talentos da base. Na montagem do elenco, o treinador afirmou que a prioridade foi a manutenção de atletas formadas nas categorias de base, majoritariamente sub-18, mas que foram contratadas outras jovens jogadoras, para agregar experiência. “A intenção é dar possibilidade para as atletas de base crescerem. Nossa preocupação é preparar essas meninas para o futuro, sem queimar etapas na carreira delas”, afirmou Moska.

As jovens atletas do Sada Tambasa Argos, que em outubro tiveram a oportunidade de participar do Campeonato Mineiro adulto, agora partem para o desafio nacional. Ainda segundo Moska, o principal objetivo é consolidar a equipe como mais uma de relevância no cenário nacional, sempre trabalhando para desenvolver as próximas gerações. “Queremos mostrar o que a Sada fez até hoje com as categorias de base, dando oportunidade para que essas meninas mostrem o voleibol delas em nível nacional, com possibilidades de, um dia, integrar a elite do esporte”, concluiu o comandante.

Também na briga pelo título da Superliga B feminina está o Minas Náutico, que já fez boa temporada na última edição. O Minas Tênis Clube, cujo time adulto esteve presente em todas as edições da primeira divisão da Superliga e é o atual bicampeão, também tem a formação de atletas como sua principal referência, se aproveitando do nível um pouco mais exigente da Superliga B para aproximar as jovens atletas do ritmo de jogo da categoria adulta.

O time minastenista vai para a disputa nacional com jogadoras das categorias sub-18 e sub-21, lideradas pelo técnico Josimar Reis. Em sucesso recente, o Minas Náutico levantou a Taça Paraná de Voleibol, torneio considerado um dos mais relevantes das categorias de base brasileiras, em novembro de 2021, com quatro atletas sendo premiadas individualmente ao final da competição.

Masculino

No naipe masculino, que tem sua estreia marcada para 22 de janeiro, três equipes mineiras estão confirmadas: o atual campeão JF Vôlei, Minas Náutico e Uberlândia Vôlei Praia Clube Sada.

Na edição anterior, o JF Vôlei, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, venceu todos os 12 jogos, e foi campeão invicto. Mesmo com o acesso garantido, o clube abriu mão da vaga na Superliga devido à falta de recursos para competir em um torneio desse porte. Para 2022, segundo o diretor do projeto, Maurício Bara, o principal objetivo é defender o título, algo que promete ser um desafio devido, principalmente, à reformulação quase integral do elenco. “A Superliga B de 2022 será muito equilibrada. A distância entre uma semifinal e um rebaixamento vai ser pequena, e nós temos que estar preparados para isso. Vai ser jogar uma decisão a cada dia”, disse Bara.

Quem irá comandar o JF Vôlei será Daniel Schimitz, que já integra o projeto há quase uma década, tendo passagens como preparador físico, analista de desempenho e auxiliar técnico. Com muita experiência no voleibol, o comandante tem a missão de manter o DNA da equipe juiz-forana de dar oportunidade para que jovens atletas mineiros se lancem no cenário nacional. “Isso é muito importante e só vai fortalecer o Estado e o mercado (do vôlei) de Minas. Ficamos muito orgulhosos disso”, concluiu o diretor.

A equipe masculina do Minas Náutico, formada por atletas do sub-21 e sub-19 do tradicional clube mineiro, também coloca como foco principal a realização de jogos de qualidade e o desenvolvimento de talentos. O técnico Rodrigo Regattieri, que é membro da comissão técnica do Fiat Gerdau Minas, tem a missão de liderar a próxima geração de atletas minastenistas, que conta, inclusive, com jogadores que voltam de experiência recente com a seleção brasileira, no Pan Júnior, realizado na Colômbia, em dezembro de 2021.

Para o treinador, o objetivo é de longo prazo. “Estamos tratando esse projeto com muito carinho para que, futuramente, esses meninos possam estar brilhando na nossa equipe principal”, declarou.

Completando as equipes mineiras que lutam pelo título da Superliga B, o Uberlândia Vôlei Praia Clube Sada, que venceu seu grupo na Superliga C, chega para a disputa comandado por Fernando Alves, que também é idealizador e coordenador geral da equipe. O que começou como um projeto social, em 2020 fechou parceria com o Praia Clube e com a Sada para ampliar a estrutura de treinamento e o calendário de competições, chegando com um elenco jovem, mas já vencedor, para a disputa da segunda divisão.

Segundo o treinador, ainda com a evolução evidente, o projeto não perdeu a essência social. “Continuamos ajudando garotos de baixa renda a terem oportunidade de se tornarem atletas profissionais de voleibol”, declarou. Para a montagem do elenco para 2022, o clube conta com jovens das categorias sub-19 e sub-21 do Uberlândia Vôlei Praia Clube em parceria com o Sada Cruzeiro. Vários desses jogadores, inclusive, possuem experiência internacional com a seleção brasileira de base. “Temos a tranquilidade de saber que tanto o Praia Clube quanto o Sada Cruzeiro são clubes formadores de atletas e conhecedores do processo necessário para chegarmos à elite do voleibol”, concluiu Fernando.

Modelo de disputa

Na Superliga B, todas as dez equipes participantes jogam entre si em um turno único, com as quatro melhores colocadas avançando para as semifinais. Nessa fase da competição, os vencedores são definidos em um esquema ‘melhor de três’ partidas. Na final, porém, o título é decidido em jogo único. Tanto o campeão quanto o segundo colocado garantem o acesso para a Superliga do ano seguinte.

Para o naipe feminino, as equipes participantes são Energis 8/São Caetano (SP), Bluvôlei/Furb/SME (SC), Sesc Flamengo (RJ), Minas Náutico (MG), Bradesco Esportes (SP), FEAC/RB Sports/Franca (SP), Abel/Moda/Brusque (SC), Sada/Tambasa/Argos (MG), AGEE Atacadão São Carlos (SP) e Sesi-SP.

No masculino, estão confirmados na disputa JF Vôlei (MG), Smel/Aspma/Berneck (PR), Vila Nova F.C./AEGB (GO), Vôlei Futuro/Araçatuba (SP), Niterói Vôlei (RJ), Aprov Chapecó (SC), Instituto Cuca (CE), Suzano Vôlei (SP), Uberlândia Vôlei/Praia Clube/Sada (MG) e Minas Náutico (MG).

O torneio feminino de 2022 tem seu primeiro jogo no dia 21 de janeiro e a final no dia 8 de abril. Já o masculino inicia um dia depois e conhece seu campeão no dia 9 de abril.

