Monte Alegre: bombeiros iniciam busca por idoso desaparecido

Bombeiro utiliza drone para efetuar buscas na área | Bombeiros/Divulgação

Monte Alegre, Minas Gerais. Bombeiros do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foram acionados após familiares da vítima João Batista da Silva, 73 anos, comunicarem seu desaparecimento. João Batista está desaparecido desde o dia 1º de janeiro na região de Monte Alegre de Minas — os bombeiros deram início às buscas no último domingo (02.dez.2022).

Prontamente os militares deslocaram para o local da ocorrência, com uma equipe de salvamento terrestre e utilização de drone para buscas aéreas.

Ao chegar no local, os bombeiros receberam muitas informações desencontradas, e diversas pessoas auxiliando nas buscas nos mais diversos locais da região.

Após varredura terrestre e aérea, juntamente com a coleta de informações verídicas, as buscas do dia se encerraram ao anoitecer.

A equipe contará também com os cães farejadores do canil do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Uberlândia, além da equipe de solo e dos voos do drone.