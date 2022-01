Mulher é agredida pelo marido com panela de pressão, em Uberaba, Minas Gerais

Uma mulher de 29 anos foi agredida pelo companheiro, de 23 anos, com a tampa de uma panela de pressão em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último sábado (1).

De acordo com a Polícia Militar, a jovem relatou que tem um relacionamento de dois anos e dois filhos com o suspeito. Ela disse que o casal estava em casa quando começaram uma discussão.

A vítima contou que saiu com as duas filhas gêmeas de 1 ano e sete meses para o portão da casa quando foi atacada pelo companheiro que bateu na cabeça dela com a tampa de uma panela de pressão.

A mulher relatou que é frequentemente agredida pelo suspeito e as vezes sem motivação alguma. Ela disse ainda que nunca registrou o crime por medo do homem.

A vítima foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil para investigações.

