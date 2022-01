Novo técnico do Cruzeiro, Pezzolano chega a BH

O Cruzeiro está perto de anunciar Paulo Pezzolano como seu novo treinador. O treinador chegou a Belo Horizonte no fim da tarde desta segunda-feira (3), de acordo com a Rádio Itatiaia. Ele assinará com o clube e será apresentado nesta terça-feira (4).

Desde o anúncio da saída de Vanderlei Luxemburgo, que deixou o clube por causa da questão financeira, a diretoria procurou alguns nomes no mercado da bola. O do uruguaio Paulo Pezzolano era o predileto e o que mais ganhou força nos últimos dias.

O comandante iniciará o trabalho ao lado dos demais membros do departamento de futebol já nesta semana. A ideia é que ele ajude na montagem do elenco nos próximos dias. Alguns nomes já são discutidos com o treinador.

Aos 38 anos, ele comandará o seu quarto time na carreira. Ele já esteve à frente do Torque, do Uruguai, do Liverpool de Montevidéu e do Pachuca, do México. Ele iniciou a sua carreira no banco de reservas em 2016.

