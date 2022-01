PM prende suspeito de torturar mulher com ferro de passar roupa em BH

Um homem de 37 anos foi preso, na tarde desta segunda-feira (3), suspeito de manter a companheira de 23 anos em cárcere privado no bairro São José, na região Noroeste de Belo Horizonte, e torturá-la, inclusive chegando a queimar a vítima com um ferro de passar roupa. A mulher, que estava presa em casa com um bebê de 40 dias desde o último sábado (1º), foi resgatada após pedir ajuda para familiares.

O suspeito foi preso em flagrante em seu local de trabalho. A reportagem de O TEMPO conversou com o tenente Rafael Mateus Machado, da 8ª Companhia do 34º Batalhão da PM, que atendeu a ocorrência e participou da prisão do homem.

Sem celular, a mulher conseguiu ligar um computador da casa para acionar uma familiar e pedir ajuda. Os policiais a encontraram bastante machucada, com hematomas e arranhões por todo o corpo, além de queimaduras profundas.

“A queimadura mais evidente está na perna esquerda dela. Ele encostou e segurou, não é uma marquinha. Ele tostou a perna dela. Por isso a ocorrência está sendo registrada como tortura”, detalhou o tenente.

Ainda conforme o policial, a mulher é lactante e estava com um recém-nascido, filho dela com o homem, no momento em que foi salva.

“Eles estão juntos há cerca de 7 anos e, segundo a vítima, eles teriam um relacionamento conturbado. Após pesquisas, vimos que já existe uma ocorrência contra ele, de 2017, por violência doméstica”, completou Machado.

Preso no trabalho

Diante da informação de que o suspeito estaria no trabalho, em uma fábrica de mandalas na cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, a PM imediatamente se deslocou até o local.

“Ele foi encontrado e preso em flagrante. A informação que temos é que no sábado ele mexeu no celular dela e viu coisas que o deixaram com ciúmes. Com isso ele tomou o telefone dela e a manteve presa dentro de casa enquanto a agredia”, completou o tenente Rafael Mateus Machado.

Ao ser detido, o homem negou as agressões, dizendo que não teve qualquer problema com a companheira até sair para o trabalho. Ele será conduzido para a Delegacia de Mulheres da capital mineira. A vítima segue hospitalizada, tratando os ferimentos.

