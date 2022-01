Prefeitura de BH retoma prova de vida para aposentados e pensionistas

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta segunda-feira (3), que todos os aposentados e pensionistas que recebem seus salários pelo município deverão voltar a fazer a prova de vida no mês do aniversário. O procedimento ficou suspenso entre março de 2020 e dezembro de 2021, por consequência da pandemia de Covid-19, sendo retomado este ano com o avanço da vacinação e estabilidade nos casos da doença na cidade.

Neste primeiro mês de 2022, deverão fazer a prova de vida todos aqueles que fazem aniversário em janeiro. Para isso, é necessário comparecer presencialmente a qualquer agência ou posto de atendimento do Banco Bradesco.

“Ao todo, a PBH conta com 19,9 mil aposentados e pensionistas, que devem efetivar a prova de vida. A previsão é que 1.500 beneficiários realizem o procedimento neste primeiro mês de 2022”, detalha a prefeitura.

O banco orienta que os aposentados e pensionistas devem dar preferência para realizar a prova de vida entre os dias 11 e 25 do mês de seu aniversário, já que este é o período com menor circulação de pessoas nas agências.

A prova de vida, que é obrigatória, tem o objetivo de confirmar que estas pessoas estão vivas, inibindo, assim, irregularidades no recebimento dos salários por terceiros.

“O aposentado ou pensionista que não efetuar a prova de vida até o último dia do mês de seu aniversário terá o pagamento do seu benefício suspenso até que regularize sua situação. Neste caso, o pagamento será retomado no mês seguinte após a realização da prova de vida, respeitando a data de processamento da folha de pagamento”, alerta a PBH.

Como fazer

Diretamente no terminal de autoatendimento

Insira o cartão do Banco Bradesco > selecione a opção “MAIS SERVIÇOS” > novamente a opção “MAIS SERVIÇOS” > depois selecione a opção 2 – “PROVA DE VIDA EMPRESAS E ÓRGÃOS” > em seguida, opção 5 – “EFETUAR A PROVA DE VIDA”.

Após esse processo, faça a leitura da biometria. Com a identificação, constarão na tela os dados do beneficiário para confirmação. Confira se as informações estão corretas e pressione “ENTRA”, mantendo sua mão na leitora. Aparecerá na tela a mensagem “OPERAÇÃO REALIZADA”. Para finalizar, retire seu comprovante impresso.

Biometria não cadastrada

Caso o beneficiário não tenha a biometria cadastrada ou não consiga realizar a prova de vida pelo equipamento de autoatendimento por qualquer motivo, ele deverá apresentar os documentos originais de identidade (ou outro comprovante com foto) e CPF ao atendente do Bradesco.

O comprovante, impresso no equipamento, é a garantia que o recadastramento foi efetivado.

Exceções

Nas situações relacionadas abaixo, a prova de vida poderá ser realizada fora dos equipamentos de autoatendimento ou das agências do Bradesco.

1 – Se for pensionista menor de 18 anos de idade;

2 – Caso o beneficiário esteja impedido de se locomover por questões médicas;

3 – Quando não possuir cadastro biométrico por qualquer motivo;

4 – Quando sua biometria não puder ser lida por qualquer motivo.

5 – Para o beneficiário que tenha sido declarado absolutamente incapaz em processo judicial;

6 – Quando o beneficiário residir ou estiver em viagem ao exterior.

Fonte: O Tempo