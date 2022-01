Raio-x do Galo 2022: veja quem sai, quem fica e quem pode chegar ao clube

A temporada do Atlético começa oficialmente no próximo dia 17, quando o elenco profissional se apresenta na Cidade do Galo para dar início à pré-temporada. De olho nas disputas do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, o Galo manterá o time forte que montou e conquistou quase tudo no ano passado.

A ideia da diretoria é mexer o menos possível no grupo alvinegro, que mostrou ser o maior trunfo para o time sair da fila no Brasileiro e ter buscado o bi da Copa do Brasil em 2021.

Tanto os mecenas do clube quanto o presidente Sérgio Coelho deram entrevistas durante o final de ano informando que o principal reforço do Atlético para 2022 será a manutenção do elenco. Segurar as grandes estrelas do elenco e trazer reforços pontuais será a receita do clube para esta temporada.

Mas, dificilmente, o Atlético conseguirá segurar um ou outro titular valorizado por conta da boa campanha realizada em 2022. E dois nomes aparecem como principais possíveis negociações: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia Matias Zaracho.

Os dois jogadores possuem sondagens de clubes do exterior. Arana é visto com bons olhos na Inglaterra, e Zaracho, por alemães. Ofertas oficiais ainda não foram feitas, segundo o próprio Atlético, mas o clube tem por regra se manifestar somente quando a negociação estiver concluída.

Além dessas duas possíveis saídas, o Atlético já definiu uma outra situação de jogador que deixou o clube. O volante Alan Franco foi emprestado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos. O equatoriano, que teve poucas chances com Cuca, irá disputar a MLS, vitrine que o Galo acredita que irá valorizar o atleta de 23 anos.

Se tem saídas, tem chegadas. E o Atlético conta com três nomes como novidades para 2022: o zagueiro Vitor Mendes e o meia Guilherme Castilho, que pertenciam ao clube e que retornaram de empréstimo junto ao Juventude, e o atacante Ademir, ex-América, um dos destaques do último Brasileiro.

Sobre especulações e sondagens, o clube trabalha tanto para saídas quanto para chegadas. Savarino, Nathan e Hyoran são alguns dos nomes que receberam sondagens de clubes do Brasil e do exterior.

Para a chegada ao clube, os volantes Otávio, do Bordeaux, da França, e Edenílson, do Internacional, tiverem seus nomes ventilados nos bastidores. Além deles, os atacantes Fábio Gomes, do New York Red Bull e que pertence ao Oeste, Douglas Costa, do Grêmio, e Cristian Pavón, do Boca Juniors, também foram lembrados.

Veja quem chegou, quem saiu, quem pode chegar e quem pode sair do Atlético em 2022:

Quem pode chegar

Edenílson – volante do Internacional foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro e chegou a ser convocado por Tite para a seleção. Possui salários elevados e contrato até 2023 com o clube gaúcho. Para tê-lo, Galo terá que desembolsar uma alta quantia ou pagar a multa de US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) a partir de maio.

Otávio – volante que atua no Bordeaux, da França. Deseja retornar ao Brasil, onde se destacou pelo Athletico-PR. Situação financeira do clube francês pode ser um facilitador para quem quiser contratá-lo.

Fábio Gomes – atacante que estava no New York Red Bull, mas que pertence ao Oeste. Seria uma opção para a reserva de Diego Costa na posição de centroavante.

Cristian Pavón – atacante que pertence ao Boca Juniors. Possui contrato com o clube argentino até o meio do ano. Pode assinar pré-contrato com qualquer clube.

Douglas Costa – atacante que estava no Grêmio. Não irá permanecer no clube gaúcho. São Paulo e clubes do exterior monitoram o jogador.

Quem pode sair

Guilherme Arana – Leeds United e Wolverhampton, da Inglaterra, são os clubes interessados em contar com o futebol do lateral, que foi um dos destaques do Atlético em 2021.

Zaracho – Bayer Leverkusen, da Alemanha, já manifestou o desejo de contar com o meia do Galo. Com 13 gols e seis assistências em 2021, ele foi fundamental para o desempenho do time no ano.

Savarino – clube recebeu sondagens a respeito do futebol do venezuelano.

Nathan – Athletico-PR sondou a situação do jogador do Atlético. O meia terminou a temporada como reserva, mas foi importante nos jogos que atuou. O jogador despertou também o interesse de América e Fluminense.

Hyoran – Coritiba, Grêmio e América buscaram informações a respeito do meia alvinegro. É quem tem mais chance de sair por não ter tido muito espaço no fim de 2021.

Dylan Borrero – o meia colombiano é alvo de Athletico-PR e Fortaleza. Uma saída é vista com bons olhos pelo Galo, seja para pegar experiência ou em definitivo.

Quem já chegou

Ademir – atacante que foi destaque do América em 2021. Autor de 13 gols no Brasileiro, o jogador chega ao Galo em definitivo, já que assinou pré-contrato no meio do ano passado.

Vitor Mendes – zagueiro que pertencia ao Galo e que retorna ao clube por pedido de Cuca, que deixou o clube. Fez um grande Brasileiro pelo Juventude.

Guilherme Castilho – assim como Vitor Mendes, fez um ótimo Brasileiro pela equipe gaúcho. Pertence ao Galo e retorna ao clube por pedido da antiga comissão técnica.

Quem já saiu

Alan Franco – emprestado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, por um ano.

Fonte: O Tempo