Rede pública de BH ainda conta com doses da vacina contra a gripe

Para quem não foi infectado por vírus respiratório nas últimas semanas e não se imunizou contra a Influenza em 2021, ainda dá tempo de se vacinar para ficar livre da gripe que tem provocado grande procura por atendimento médico nas redes pública a privada em Minas. Ainda há doses nos postos de saúde de Belo Horizonte e em alguns laboratórios particulares.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacina contra a gripe permanece disponível nos 152 Centros de Saúde do município, tanto para os grupos prioritários, quanto para a população em geral. Segundo a pasta, a cobertura vacinal contra a Influenza está em cerca de 75%. A secretaria, porém, não informa quantas doses ainda estão disponíveis. A lista completa dos centros de saúde de BH pode ser conferida aqui.

Já na rede particular, nem todas as clínicas e laboratórios contam com doses em estoque. Em várias empresas, as vacinas restantes venceram no dia 31 de dezembro. Mas um dos fornecedores para o mercado privado entregou doses com validade para março. Por isso, é bom ligar antes para saber se a clínica ainda conta com vacinas quadrivalente para Influenza.

A vacina disponível no mercado não é eficiente contra a nova cepa do H3N2 que circula pelo país, mas já oferece imunização contra o H1N1, que é o subtipo mais perigoso da gripe.

Fonte: O Tempo