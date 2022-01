Saiba por que Sabrina Sato e Duda Nagle não passaram o Réveillon juntos

Sabrina Sato celebrou a chegada de 2022 em um resort de luxo na Bahia, ao lado da filha Zoe, de 3 anos. Entretanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a ausência do marido da apresentadora, o ator Duda Nagle, que ficou no Rio de Janeiro. O fato de os dois não terem passado o Réveillon no mesmo local repercutiu na internet e fez muita gente levantar a hipótese de que eles estão separados. Porém, a assessoria de Sabrina garante que a relação do casal, que está junto desde 2016, vai muito bem.

Sabrina e a filha ficaram hospedadas em um resort de luxo em Santa Cruz Cabrália, que fica a 700 km da capital Salvador. Já Duda, que está envolvido com as gravações de “Reis”, próxima novela bíblica da RecordTV, passou a virada do ano sozinho no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, Sabrina compartilhou uma imagem em que mostra uma videochamada entre ela e o ator.

Em nota enviada para a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles, a assessoria de Sabrina Sato negou que a apresentadora e Duda Nagle se separaram e informou que eles passaram o Réveillon separados por motivos de saúde.

Segundo o comunicado, Duda ficou no Rio de Janeiro por conta das gravações da novela “Reis” e foi diagnosticado com o vírus Influenza, causador da gripe. Por conta disso, o ator precisou ficar isolado e não pôde viajar para a Bahia para encontrar com Sabrina e a filha deles.

Fonte: O Tempo