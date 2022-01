Vasco se reapresenta com elenco reduzido e desfalques

Depois da melancólica temporada de 2021, o Vasco se reapresentou, nesta segunda-feira (3), no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. E assim alguns mistérios que invadiram as cabeças dos torcedores nas últimas semanas finalmente foram revelados.

O clube terá um elenco bastante modificado. Após as despedidas, no fim do ano passado, de Léo Jabá, Wálber, Michel, Germán Cano, Andrey, Morato, Marquinhos Gabriel, Zeca, Ernando, Rômulo e Ricardo Graça, o Vasco confirmou a saída de mais atletas.

A principal perda é de Leandro Castán. O zagueiro, capitão da equipe nas campanhas anteriores, tem contrato com o clube até o fim de 2022, mas não será utilizado, assim como o goleiro Vanderlei. Os dois treinarão em horário alternativo a partir da próxima quarta-feira (5). Já o atacante Daniel Amorim chegou ao fim do contrato e não faz parte dos planos.

Crias do Vasco, Caio Lopes e João Pedro não terão contratos renovados. Os atletas tinham vínculo com o clube até o fim de janeiro. Outro jogador criado em São Januário, Lucas Santos, também fica fora e a diretoria negocia uma rescisão de contrato.

Ainda falando de quem veio da base, por enquanto, o Vasco não pretende se desfazer de Cayo Tenório e Tiago Reis. Eles devem ser emprestados nesta temporada. O zagueiro Miranda está suspenso, preventivamente, por tempo indeterminado, pela Conmebol, por doping. O clube afirma que fez proposta de extensão do vínculo contratual, mas ainda não recebeu resposta do atleta.

Com isso, o Vasco perde 20 jogadores que fizeram parte do grupo de 2021 e conta, inicialmente, com um elenco de 23 atletas para começar a temporada de 2022. Destes 23, o zagueiro recém-contratado Cangá, o volante Matías Galarza, os laterais Léo Matos e Riquelme, o meio-campista Nenê e o goleiro Thiago Rodrigues estão com o novo coronavírus (covid-19). Sarrafiore e Weverton se recuperam de cirurgias no joelho.

O Vasco deve anunciar reforços ainda nesta semana. Os atacantes Raniel (ex-Santos) e Vitinho (ex-Corinthians) podem fazer parte do elenco. O clube já fez seis contratações para esta temporada: o goleiro Thiago Rodrigues (ex-CSA), os zagueiros Anderson Conceição (ex-Cuiabá) e Luis Cangá (ex-Delfín), o lateral-esquerdo Edimar (ex-Bragantino), o volante Yuri Lara (ex-CSA) e o meio-campista Isaque (ex-Grêmio).