Veja para onde foram os jogadores dispensados pelo América

Na reformulação para a montagem do elenco de 2022, o América dispensou 13 jogadores e dois deles haviam assinado pré-contratos com outros clubes. O Super.FC te mostra para onde foram os ex-americanos.

Ademir

Destaque do América na última temporada, o Fumacinha foi anunciado pelo Atlético neste domingo (2). Ele assinou contrato em definitivo até 2024.

Eduardo Bauermann

O zagueiro, que havia assinado pré-contrato com o Santos, foi anunciado nesta segunda-feira (3), e se apresentou no CT Rei Pelé. Seu vínculo com o time paulista vai até 2025.

Novos reforços do Santos FC se apresentam no domingo Os dois primeiros reforços para o Santos FC em 2022, o zagueiro Eduardo Bauermann, que estava no América MG, e o meia Bruno Oliveira, da Caldense, se apresentam junto com o elenco no próximo domingo (9), no CT Rei Pelé. pic.twitter.com/PLYxeYS3pL — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 3, 2022

Anderson

O defensor, que era reserva na última temporada no América, vai para sua primeira experiência no exterior. Foi contratado pelo FC Vizela, de Portugal, e firmou vínculo até junho de 2024.

🔵⚪ 𝘼𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣, 26 anos, defesa-central, ex-América MG. É reforço do FC Vizela até 2024. As primeiras palavras esta tarde. Estejam atentos. Bem-vindo Anderson! https://t.co/ASD7I60JbE — fcvizela (@FCVizelaOficial) January 3, 2022

Ramon

O volante, que pertence ao Internacional, foi anunciado pelo Atlético-GO. O contrato de empréstimo é de apenas uma temporada.

É DO DRAGÃO! O volante Ramon é mais uma contratação do Atlético Goianiense para temporada 2022. O atleta de 24 anos estava no América-MG e tem passagens por Internacional, Bahia e Vila Nova! SEJA BEM-VINDO, RAMON! 🇹🇹🤝 #DRAGÃO pic.twitter.com/mzs0t41Iq0 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) January 3, 2022

Geovane

O meio-campista foi anunciado pela Inter de Limeira para a disputa do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro Série D, em 2022.

Conheça Geovane, o novo atacante do Leão! “Venho motivado para fazer um ano maravilhoso” disse o atleta de 22 anos à TV Vai Leão. Confira os lances e a entrevista completa em nosso canal. 👉 https://t.co/jq6BzmqMBg — Inter de Limeira (@interdelimeira) December 13, 2021

Outros quatro jogadores que estavam emprestados retornam aos seus clubes de origem: o lateral-esquerdo Alan Ruschel voltou para o Cruzeiro; o meia Bruno Nazário ao Hoffenheim, da Alemanha; e os atacantes Isaque e Chrigor regressaram ao Grêmio e ao Red Bull Bragantino, respectivamente.

Cinco jogadores ainda não tiveram seus destinos definidos. São eles o zagueiro Ricardo Silva, o lateral-direito Diego Ferreira, o volante Sabino, e os atacantes Ribamar, Marcelo Toscano e Luiz Fernando.

Fonte: O Tempo