Vôlei: Douglas Souza nega ida a BBB e diz que voltou para cuidar da saúde mental

O jogador brasileiro de vôlei Douglas Souza negou, nesta segunda-feira (3), que vá participar da próxima edição do BBB, o que ele disse diversas vezes ser um sonho de vida.

O atleta, que é acusado por um clube italiano de abandonar a equipe sem aviso e retornar ao Brasil, alegou que fez isso para cuidar da saúde mental.

“Vi ontem (2) tem que meu nome está como confirmado em várias listas pro BBB. É mentira. Como eu disse para vocês há mais ou menos um mês, quando estava voltando da Itália, eu voltei para cuidar da minha saúde mental e não (para) ir para o BBB”, afirmou no Twitter.

Em seguida, Douglas disse que em breve vai começar a preparação para a próxima temporada, que terá início em agosto. “A partir desse mês vou focar bastante no meu preparo físico para na temporada que vem voltar voando. Jogando no Brasil”, detalhou.

Douglas deixou o Vibo Valentia, da região da Calábria, na Itália, após apenas três meses na Europa, no início de dezembro. Na ocasião, a assessoria de imprensa dele afirmou que ele havia rescindido contrato com o clube italiano, o que foi negado pela equipe.

“Hoje, o Vibo Valentia soube que o atleta Douglas Souza deixou a cidade e seus companheiros sem qualquer autorização e justificativa. O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, avaliará todas as ações para proteger os interesses do clube”, afirmou a equipe na ocasião.

Como Douglas não deu uma explicação detalhada dos motivos que o fizeram abandonar o emprego de uma hora para outra, o que é muito raro no vôlei e absolutamente mal visto, a comunidade do vôlei entendeu que a decisão poderia estar ligada a um suposto convite para participar do BBB.

Em julho, Galvão Bueno chegou a sugerir o BBB para Douglas em uma entrevista e o jogador demonstrou muito interesse. “Me chamem, pelo amor de Deus! Estou pronto. BBB22, aí vou eu”, disse. Depois, Boninho, diretor do programa, postou nas redes sociais que apoiava a ideia.

