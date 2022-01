BH registra 25% da chuva esperada para janeiro nos quatro primeiros dias de 2022

As fortes chuvas que atingem Belo Horizonte desde a virada do ano levaram a capital mineira a registrar, somente nos quatro primeiros dias do ano, 25,7% de toda a precipitação aguardada para o mês de janeiro.

Até a noite desta terça-feira (4), segundo dados da Defesa Civil de BH, a cidade teve um acumulado de chuva médio de 84,6 mm. Ao mesmo tempo, a média climatológica para o mês é de 329,1 mm.

Entre as nove regionais do município, três já ultrapassaram ou estão perto de atingir 30% do previsto. São elas as regiões Centro-Sul, com 105 mm (31,9%), a Leste que teve até agora 102 mm de chuva (31%) e a regional Oeste, que já registrou 95,4 mm (29%).

Confira abaixo o acumulado de chuva em todas as regionais da cidade até as 20h desta terça:

Barreiro: 69,4 (21,1%)

Centro-Sul: 105 (31,9%)

Leste: 102 (31%)

Nordeste: 77,4 (23,5%)

Noroeste: 91,8 (27,9%)

Norte: 72,6 (22,1%)

Oeste: 95,4 (29%)

Pampulha: 79,2 (24,1%)

Venda Nova: 69,2 (21%)

Risco geológico

Em consequência das fortes chuvas, três regionais da capital estão sob forte risco geológico: Noroeste, Leste e Centro-Sul.

A previsão do tempo indica mais chuvas nos próximos dias. É possível que haja uma trégua entre esta terça e quarta, mas uma nova frente fria pode provocar precipitações a partir de quinta-feira (6).

Fonte: O Tempo