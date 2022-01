Cidades mineiras castigadas pela chuva cobram recursos emergenciais

Um filme que se repete ano após ano. Pontes destruídas, acessos impraticáveis, casas e comércios condenados. O período chuvoso – que se iniciou em outubro do ano passado e vai até março deste ano – tem deixado cicatrizes nos mineiros. Dados da Defesa Civil do Estado apontam que, desde outubro, seis pessoas morreram, 3.131 estão desabrigadas, 13.139 ficaram desalojadas e 124 municípios decretaram situação de emergência no Estado. O castigo maior tem sido para as cidades do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Norte do Estado.

Ontem, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fez um sobrevoo nas duas regiões e, em dois encontros com prefeitos, anunciou a edição de uma Medida Provisória (MP) – ainda sem data – para garantir recursos aos atingidos.

“Para nós, o importante é esperarmos as águas baixarem um pouco para que cada município possa fazer seu diagnóstico. O nosso papel é consolidar os dados para levantar os recursos junto ao Congresso Nacional. O governo vai editar a medida provisória, é uma orientação do presidente (da República)”, disse o ministro.

Para o prefeito de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, Ademir Gobira (PSD), a visita do ministro trouxe esperança, mas o dinheiro precisa chegar logo. “Do ponto de vista político, criou-se uma expectativa muito grande em todos os prefeitos. Do ponto de vista de resultado, a gente ainda não pode dizer: ‘O ministro anunciou tantos milhões para os municípios’. Isso nós não ouvimos hoje (ontem)”, disse Gobira.

Pelos cálculos do prefeito, o prejuízo em Almenara chega a R$ 10 milhões. Ele diz que a prefeitura não tem recursos próprios para reconstruir a cidade. “Tenho um bairro inteiro destruído, 11 pontes destruídas, pelo menos 2.000 km de estradas destruídas, é uma calamidade. Os prefeitos não podem esperar as burocracias que se impõem para a liberação de recursos. É preciso ter uma forma de liberar recursos imediatos, tanto para a reconstrução quanto humanitários”, defendeu.

Em Rio do Prado, também no Vale do Jequitinhonha, dez comunidades estão isoladas, e as cestas básicas só chegam aos moradores por meio de cavalos. O prefeito Adimilson Antunes (PSB), conhecido como Missim, diz que o prejuízo chega a R$ 8 milhões. “A nossa receita jamais será suficiente para recuperar o que estragou. Os recursos do governo tinham que ser ‘para ontem’”, argumentou.

O governo de Minas informou que já repassou mais de R$ 6,3 milhões de parcelas antecipadas do acordo com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para 55 municípios atingidos pelas chuvas, além de mais de 4.000 itens, como colchões e cestas básicas.

O Estado informou ainda que R$ 300 mil foram repassados a nove municípios que pediram a antecipação de parcelas do Piso Mineiro de Assistência Social. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) disse que, desde outubro, já repassou R$ 47 milhões a Minas por causa das chuvas.

BH segue em alerta de risco geológico

Em Belo Horizonte, nos três primeiros dias do ano, a regional Centro-Sul já registrou 30% da chuva prevista para todo o mês de janeiro. Apenas a regional Barreiro ainda não chegou a 20%. A Defesa Civil municipal também emitiu alerta de risco geológico alto para as regionais Noroeste, Oeste, Centro-Sul e Leste, além de alerta moderado para as regionais Norte e Nordeste. Os alertas são válidos até o próximo sábado.

Ontem, a Defesa Civil interditou três imóveis na rua Arthur de Sá, no bairro União, na região Nordeste. O órgão informou que, durante uma vistoria, foi constatado o deslocamento de uma estrutura de contenção. Os moradores foram encaminhados para casa de parentes. A estrutura é de responsabilidade do Minas Shopping, que foi notificado e informou que, devido às fortes chuvas, diversas trincas surgiram na estrutura. O shopping disse ainda que isolou o local e solicitou uma avaliação de empresas especializadas.

Em relação a outros estragos provocados pelas chuvas, a Prefeitura de BH informou que os reparos “são executados por meio dos contratos de manutenção para atendimento de situações emergenciais já existentes, entrando no orçamento anual”.

Previsão

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem diminuir até amanhã em Minas Gerais. “O que não significa ausência, mas o volume é reduzido”, disse.

Uma frente fria avança para o litoral do Sudeste e canaliza novamente a umidade na região central do país. “Então, devemos ter uma intensificação das chuvas na quinta-feira em quase todo o Estado”, completou Anete.

