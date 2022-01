Com novo treinador, Cruzeiro tem clima de indefinição para 2022

O Cruzeiro inicia uma nova temporada nesta terça-feira (4) com algumas incertezas. O novo treinador, Paulo Pezzolano, já chegou à Toca da Raposa II para assumir o clube, assim como o volante Filipe Machado e o atacante Edu. Porém, o clima de indefinição rodeia o elenco.

Ronaldo Fenômeno e seus pares — Paulo André e Pedro Martins estão em Belo Horizonte para representar o ex-jogador que se recupera de covid-19 — definem gradativamente questões para a atual temporada. Uma das necessidades é rediscutir contratos formados por antigas gestões, mesmo de jogadores que estão no clube há mais tempo.

Contratados antes do anúncio da venda do clube a Fenômeno, o goleiro Jailson, o zagueiro Maicon, o volante Pedro Castro e os meias João Paulo e Fernando Castro discutem novos moldes em seus vínculos empregatícios. O zagueiro Sidnei e o lateral direito Pará não aceitaram as exigências do clube e tentam receber os valores por meio de vias judiciais. O volante Filipe Machado e o atacante Edu aceitaram a redução salarial para defender o clube comandado por Ronaldo.

Além dos reforços já anunciados, a diretoria também discute outras questões com atletas que já estavam na Toca da Raposa. O goleiro Fábio, o zagueiro Ramon, os volantes Rômulo e Henrique e o centroavante Marcelo Moreno são alguns dos procurados para reduzir os números de seus vínculos.

A questão financeira, inclusive, foi preponderante para a saída de Vanderlei Luxemburgo. O técnico teria um aumento salarial de 59% na Toca da Raposa II. A situação incomodou Ronaldo e Paulo André. Não à toa a dupla optou por sua rescisão contratual.

A intenção de Ronaldo Fenômeno é enxugar gastos no Cruzeiro. O desejo do ex-jogador é que a folha salarial do futebol seja reduzida de R$ 4,5 milhões (valor aprovado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues) por mês para R$ 2 milhões.

