Cruzeiro anuncia a contratação do zagueiro Mateus Silva para 2022

O Cruzeiro anunciou, no fim da manhã desta terça-feira (4), a contratação do zagueiro Mateus Silva. O atleta havia firmado compromisso ainda com a gestão anterior, liderada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues.

À época, o gerente de futebol Ricardo Rocha foi responsável por firmar a negociação com o defensor. Ele estava livre no mercado da bola depois de ser campeão da Série C com as cores do Ituano.

Os mineiros confirmaram a chegada do atleta na manhã desta terça-feira por meio de publicação no Twitter:

💙✍️ O zagueiro Mateus Silva, contratado no começo de dezembro, é mais um atleta que vem compor nosso elenco na temporada 2022. Seja bem-vindo! 👊🦊#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/v3dhGkAfMD — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 4, 2022

O clube não informa o tempo de contrato do defensor, mas ele já está em Belo Horizonte e já se apresentou ao clube visando a temporada que se inicia.

Fonte: O Tempo